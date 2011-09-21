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公司新闻(中文) | 2011年 9月 21日 星期三 15:06 BJT

〔欧洲个股〕英国劳合社上半年转为亏损10亿美元,因灾害索赔创纪录

* 上半年亏损6.97亿英镑,对比上年同期盈利6.28亿

* 该公司上半年理赔67亿美元

路透伦敦9月21日电---英国劳合社(Lloyd's of London)[LOL.UL]保险市场上半年亏损6.97亿英镑(10亿美元),受自然灾害索赔创纪录拖累,其中包括日本3月11日大地震和海啸.

该亏损数据与上年同期盈利6.28亿美元形成鲜明对比,反映出上半年理赔67亿英镑,成为劳合社323年历史以来半年理赔金额最高的一次.

在发生前所未有的自然灾害後,多家保险商公布上半年大幅亏损.除日本震灾外,还包括新西兰地震和澳洲大洪灾.

全球第二大再保险商--瑞士再保险RUKN.VX称,今年已经成为灾害损失第二高的年份,仅次于2005年,当年保险商仅上半年就理赔700亿美元.(完)

--编译 肖群英;审校 王丽鑫

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