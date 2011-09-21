〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

阿里巴巴旗下蚂蚁金服洽谈筹资逾30亿美元--报导
路透香港2月9日 - 据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN1869849]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1097864]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCT0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCN1952107]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0461111]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
浏览全球主要国家利率变动一览表,请点选[ID:nGLOBAL](完)
--整理 丁琦
路透香港2月9日 - 据科技新闻网站The Information报导，中国最有价值的在线金融公司--蚂蚁金服正在寻求通过发债或贷款筹资逾30亿美元，为海外扩大提供资金。
路透北京2月9日 - 中国全国乘用车市场信息联席会周四公布，1月乘用车销量同比下降9.8%。2017年乘用车开局零售没有超预期，是春节偏早因素叠加购置税减半政策退坡后的零售低迷。
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。