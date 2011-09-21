HTC在美国首推多彩智能手机Rhyme

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月20日电---智能手机厂商宏达电(HTC)(2498.TW)希望通过为手机提供多种颜色和配件，来吸引新潮客户的青睐。

HTC周二称，新型Rhyme手机有三种鲜亮的色彩款式，并将提供三种附配。这款手机将于9月29日在美国首先推出，适用于美国最大移动通信企业Verizon Wireless的网络，售价199美元。

“这款手机尤其重要，因为我们在尝试吸引此前没有接触的一类新客户，”HTC全球销售主管Jason Mackenzie告诉路透，并表示HTC手机此前不是因外型而取胜，“HTC因技术领先闻名于世。”

HTC同时为Rhyme推出三种配件：可以提供充电功能的底座、紫色防缠绕立体声耳机和一款可以夹在手提包上具有来电闪烁提示功能的紫色挂件。

HTC近年来在品牌推广方面取得了明显进展，但分析人士称其仍需开拓新市场以保持自身增长，迎接来自苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)以及Research in MotionRIM.TO等对手的竞争。

HTC表示，基于谷歌安卓(Android)系统的Rhyme手机在美国上市的几周後，也将在全球市场开始发售。

NPD分析师Ross Rubin称，新款Rhyme手机可能扩大HTC手机的女性用户群，但他不愿猜测新的彩色配置是否会吸引女性用户。（完）