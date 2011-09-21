〔欧洲金融〕希腊将于周三稍晚就撙节措施发表声明--政府发言人

路透雅典9月21日电---希腊政府发言人表示,政府将于周三晚些时候就正与国际债权人讨论的撙节措施发表声明.

"根据我们目前的谈判框架,有关措施和公告将于今天下午公布,"政府副发言人Angelos Tolkas在国家电视台表示.

希腊财长Evangelos Venizelos周二晚些时候与欧盟和国际货币基金组织(IMF)紧急贷款方的高级官员,举行了两小时的电话磋商.Venizelos将于周三向希腊内阁说明其推进撙节措施的提议.(完)