《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,关注美联储政策决议

0638GMT---欧元兑美元EUR=在1.3690美元进行整固,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布进一步支持经济的措施前,大部分投资者不愿大举建仓.

欧元兑瑞郎EURCHF=R升0.6%,报1.2234瑞郎,因触发止损卖单,欧元此前在亚洲盘中一度高见1.2320瑞郎.

美元兑日圆JPY=跌0.2%至76.27日圆,距离75.941的纪录低位不远.据称在76.20-76日圆间挂有大量美元买单,且在75.90日圆处有止损单.