《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月21日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC MARKETS

欧元/美元:尽管意大利评级遭下调,但欧元/美元未能跌破本周低点1.3585.约1.3500的上周低位依然是欧元在短期内进一步挫跌的重要障碍.在欧元/美元跌破1.3500水平前,其仍有可能急剧反弹,填补与上周五收盘的差距升向1.3800.但1.3900也仍是重要阻力位,这是从1.4550至低位1.3500之间跌势的38.2%回档位.

下档方面,若欧元/美元跌破1.3500,下一目标在1.3360-1.3405之间.1.3405是2010年低点1.1880升至今年高位1.4940之间整体涨势的50%回档位.该涨势的61.8%回档位在1.3050.

美元/日圆:日圆仍将持守于76.20/30重要支撑区间的上方,尽管在今天上午亚洲时段其一度跌破该区间,但进一步上涨的前景保存完好.只要美元/日圆守稳在76.20/30区间之上,一旦突破略高于77.90的55日移动均线切入位,反弹依然是美元/日圆的第一选择.美国10年期公债收益率(殖利率)持续疲软,在限制日圆涨势.假若美元/日圆跌破76.20/30的重要低位,则很可能进一步跌向74.50.

欧元/英镑:欧元仍基本在近期交易区间内整理,依然在200日移动均线切入位0.8702附近交投.欧元/英镑走势徘徊令其可能再度测试上周高位暨55日移动均线切入位0.8790.欧元/英镑仍倾向于回跌下探0.8530的低位,然後跌向0.8450,但出现这种走势或需要更长的时间.(完)

--编译 肖群英; 审校 王丽鑫

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