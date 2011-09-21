中国洪灾已致70人丧生,32人失踪

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月21日电---中国政府和官方媒体表示，强降雨引发的洪水和泥石流已在中国八个省份造成至少70人死亡，32人失踪。

民政部周二晚间在其网站(www.mca.gov.cn)上称，本月早些时候开始的这场降雨已造成260亿元(41亿美元)的经济损失。

将近100万民众被强制转移。

陜西省和四川省的洪涝灾害最为严重。官方电台报导称，全国有近40条河流存在决堤风险。（完）