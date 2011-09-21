中国洪灾已致70人丧生,32人失踪

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月21日电---中国政府和官方媒体表示，强降雨引发的洪水和泥石流已在中国八个省份造成至少70人死亡，32人失踪。
民政部周二晚间在其网站(www.mca.gov.cn)上称，本月早些时候开始的这场降雨已造成260亿元(41亿美元)的经济损失。
将近100万民众被强制转移。
陜西省和四川省的洪涝灾害最为严重。官方电台报导称，全国有近40条河流存在决堤风险。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。