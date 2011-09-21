〔英国个股〕乐购旗下泰国物业基金上市将向投资者显示其海外资产价值

路透伦敦9月21日电---全球第三大零售商乐购(Tesco Plc)(TSCO.L)计划将其在泰国的物业资产上市,希望向投资者突显其国际业务的价值.

乐购周三表示,这一物业基金估值超过140亿泰铢(合4.6亿美元),将包括乐购莲花超市下的15家大型购物商场.

"通过释放我们泰国物业的价值,我们将能为客户和股东进一步投资于创新和成长,"公司财务长Laurie McIlwee表示,并称乐购将继续从该物业基金出租所有15家大型超市.

乐购曾于4月表示,希望从海外业务中获得一部分未来物业利润.乐购在年营收方面位于法国家乐福(CARR.PA)和美国业界领跑者沃尔玛(WMT.N)之後,位居全球第三.

乐购这家英国集团在14个国家运营着超过5,400家商店,其中在泰国有逾800家商店,业务从便利店到大型超市不一而足.(完)