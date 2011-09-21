苹果在中国获40项专利--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港9月21日电---《中国日报》周三报导称，苹果公司(AAPL.O)在中国获得40项专利认证，这将有助于其在中国获得更多知识产权保护。
报导称，苹果公司9月9日获得上述专利认证。苹果的移动设备是在中国盗版率最高的产品之一。
《中国日报》援引一家聚焦知识产权的公司博客Patently Apple的说法称，这些专利涉及iPhone、iPad和MacBook Air等产品以及苹果在上海三家分店的建筑设计。
据报导，大部分新认证专利与苹果手机相关，例如用户界面和扬声器技术。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。