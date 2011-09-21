〔中国股市〕沪综指收扬2.7%创近一个月最大单日涨幅,受权重股普涨带动

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月21日电---中国股市沪综指周三放量收扬2.66%,权重股普涨带动大盘创出近一个月最大单日涨幅.分析师表示,股指创新低後吸引场外资金入市,明年或重启核电审批等利好刺激相关类股大涨激活人气,料短线大盘可能延续反弹.
沪综指.SSEC报2,512.963点,涨65.208点或2.66%,为8月25日以来最大单日涨幅,A股成交额879亿元人民币,较上日大增逾八成.
联讯证券首席策略分析师曹卫东称,市场长期低迷,股指创出新低後吸引部分资金入场,预计大盘短线将延续反弹走势.
湘财证券一位分析师认为,今天市场表现强势可能是为下周发行大盘新股造势,其次"人心思涨,毕竟要到国庆了."
受核电利好消息提振,大型装备类股全面普涨,其中中国一重(601106.SS)劲扬9.94%,收报3.98元.
中国证券报周三援引多位人士表示,随着一系列规划的出台,此前一直暂缓的新建核电项目审批工作或于明年初重启.修订後的核电中长期规划对2020年核电装机目标的设定,将不低于6,000万千瓦.[ID:nCN1978007]
沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,765.4点,涨2.72%,成交量为278,252手.(完)
--发稿 李然/尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。