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债券 | 2011年 9月 21日 星期三 15:28 BJT

〔欧洲政经〕芬兰议会料将于下周批准扩大EFSF权限--财长

路透赫尔辛基9月21日电---芬兰财政部长Jutta Urpilainen周三表示,芬兰议会或将在下周进行的投票中批准扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)权限.

欧元区领导人7月21日同意赋予EFSF更多权力,其中包括提供预防性贷款以及购买受困国家主权债的能力.这些针对EFSF的修改需获各国议会批准.(完)

--编译 梁睿雪;审校 丁琦

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