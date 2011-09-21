〔路透基点〕12家银行签署参与三商行21.6亿台币循环信用贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月21日电---汤森路透旗下基点引述银行人士的消息称,有12家银行与三商行(2905.TW)签署了21.6亿台币五年期循环信用贷款协议.
作为委托主办行、额度分配行及代理行的台新银行提供3亿台币.共同主办行彰化银行提购3亿台币.
协办行第一商业银行承贷2.7亿台币,另七家协办行各自提供1.5亿台币,分别是农业金库、国泰世华银行、玉山银行、日盛国际商业银行、台北富邦金控、台湾企银和元大银行.
台湾土地银行与上海商业储蓄银行各自承贷1.2亿台币,作为经理行参与交易.
该循环信用贷款担保人为三商行董事长,利率为90日二级市场商票利率加码80个基点.
按照5亿台币或更多、2-4.9亿台币、1-1.9亿台币三个承贷层次,银行可得含全部费用的价码分别是83.6、82和81个基点,先付费用分别为18、10和5个基点.
若借款人取用资金不到信用额度的70%,需缴纳20个基点的承诺费.
资金用途是再融资和补充运营资本.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。