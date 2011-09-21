《中国新债预测》国开行七年固息债利率预测均值4.77%,接近二级市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 招标品种: 国开行七年期固息金融债
* 招标金额: 不超过200亿元
* 预测均值: 4.77%
* 预测区间: 4.71%-4.83%
* 招标时间: 周四(22日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 7位(银行、券商)
路透上海9月21日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四将招标发行七年期固息债.路透调查显示,近期新债配置需求平稳回暖,预计本期债整体需求亦较稳定,但考虑到债市尚无明确方向,其中标利率可能仍接近二级市场水平,预测均值为4.77%.
交易员并认为,相较农业发展银行和进出口银行,同为政策性银行的国开行由于商业化改制的问题,市场对于其发债的信用风险补偿有更高要求,这在今年以来的新债发行中已愈发明显.
"估计在4.75-4.80%,现在二级(市场)变化不大,(中标结果)应该不会有太大意外."北京一银行交易员称.
南京银行报告指出,近期农发债与国开债的招标结果表明,投资者对于国开债需要将近10bp的信用溢价,参考期限相近的农发行现券,预期本期债中标利率在4.78%-4.83%间.
剩馀期限约6.78年的农发行110411券最新双边报价tCN110411=CFXM为4.70%/4.61%,国开行剩馀期限约6.78年的110216券最新双边报价tCN110216=CFXM为4.8106%/4.7922%.
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期固息政策金融债最新收益率报4.6913%.
该期债为国开行今年第54期金融债.具体条款如下:
第54期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/固息
招标时间 9月22日10:00-11:00
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 10月11日
起息日 10月11日
分销期 9月23日-10月11日
上市日 10月17日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。