〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率上升,因现汇走软和美联储会议--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦9月21日电---美元/日圆期权波动率周三上升,受现汇疲软(亚洲时段进一步跌至月度低位76.11),以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)即将于1815GMT发表声明影响.
一个月期美元/日圆价平期权波动率报10.85%,三个月期美元/日圆价平期权波动率报11.3%,一年期为12.6%.
指标一个月期/delta值为0.25的美元兑日圆期权风险逆转指标(RR)今天在0.8%左右,周二报0.75%,青睐日圆买权.而极短期品种依然看涨,因干预忧虑继续主导市场.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。