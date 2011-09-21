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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 17:02 BJT

〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率上升,因现汇走软和美联储会议--IFR

IFR伦敦9月21日电---美元/日圆期权波动率周三上升,受现汇疲软(亚洲时段进一步跌至月度低位76.11),以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)即将于1815GMT发表声明影响.

一个月期美元/日圆价平期权波动率报10.85%,三个月期美元/日圆价平期权波动率报11.3%,一年期为12.6%.

指标一个月期/delta值为0.25的美元兑日圆期权风险逆转指标(RR)今天在0.8%左右,周二报0.75%,青睐日圆买权.而极短期品种依然看涨,因干预忧虑继续主导市场.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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