〔欧洲个股〕匈牙利新规或令裕信Bank Austria搁置扩张计划--报载

路透维也纳9月21日电---意大利裕信银行高管对报纸表示,该行旗下分支Bank Austria对匈牙利要求银行吸纳消费者外币贷款损失的计划大感意外,可能会搁置在该国的业务计划.

"这部新规将导致冲击波.我们不会缩减在匈牙利的业务,但在考虑暂时搁置扩张计划."意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)东欧业务主管Gianni Papa在奥地利报纸Wirtschaftsblatt周三刊出的采访中表示.

匈牙利议会周一批准一项计划,将允许家庭在偿还外币抵押贷款时,采用远低于市价的汇率.

Papa称,Bank Austria在匈牙利主要还是一家企业银行,其零售的外币贷款敞口约7.65亿欧元,处于可控范围.(完)