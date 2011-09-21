〔欧洲个股〕匈牙利新规或令裕信Bank Austria搁置扩张计划--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透维也纳9月21日电---意大利裕信银行高管对报纸表示,该行旗下分支Bank Austria对匈牙利要求银行吸纳消费者外币贷款损失的计划大感意外,可能会搁置在该国的业务计划.
"这部新规将导致冲击波.我们不会缩减在匈牙利的业务,但在考虑暂时搁置扩张计划."意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)东欧业务主管Gianni Papa在奥地利报纸Wirtschaftsblatt周三刊出的采访中表示.
匈牙利议会周一批准一项计划,将允许家庭在偿还外币抵押贷款时,采用远低于市价的汇率.
Papa称,Bank Austria在匈牙利主要还是一家企业银行,其零售的外币贷款敞口约7.65亿欧元,处于可控范围.(完)
--编译 隋芬;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。