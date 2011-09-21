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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 15:48 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎走势震荡,有关瑞士央行的市场传言不绝

0725GMT--欧元/瑞郎EURCHF=R上涨0.6%至1.2238瑞郎,交投于1.2290附近的200日移动均线下方.

欧元/瑞郎在亚洲时段升至高位1.2320,在欧洲时段一度跳涨,因有新的传言指瑞士央行可能在周三举行媒体发布会.

虽然瑞士央行拒绝对传言置评,但该央行罕有在两次会议之间举行新闻会,其网站上也仅是说定于今日公布季报.

投资者仍保持警惕,许多人依旧青睐做空瑞郎.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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