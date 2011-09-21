《外汇动态》欧元/瑞郎走势震荡,有关瑞士央行的市场传言不绝

0725GMT--欧元/瑞郎EURCHF=R上涨0.6%至1.2238瑞郎,交投于1.2290附近的200日移动均线下方.

欧元/瑞郎在亚洲时段升至高位1.2320,在欧洲时段一度跳涨,因有新的传言指瑞士央行可能在周三举行媒体发布会.