美国一22岁女大学生成全球最矮女性--吉尼斯纪录

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥9月20日电---吉尼斯世界纪录周二称，一位身高只有69厘米的美国大学生是在世的全球最矮女性。这位女大学生热爱跳舞，还参加了大学啦啦队。

现年22岁的布里奇特・乔丹(Bridgette Jordan)和她身高只有98厘米的弟弟布拉德(Brad Jordan)还被授予“世界上最矮姐弟”称号。

现年20岁的布拉德热衷空手道、体操、篮球和魔术表演。

同在伊利诺依州卡斯卡斯基亚学院(Kaskaskia College)的这对姐弟，均患有“II型原始侏儒症”(Majewski Osteodysplastic Primordial Dwarfism Type II)。

布里奇特在声明中说：“我认为，每个人都应该对自己有信心。”

此前，“全球在世最矮女子”头衔的保持者是土耳其姑娘伊利夫・考卡曼(Elif Kocaman)，她的身高仅为72厘米。（完）