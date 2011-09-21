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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 15:49 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超2,650亿韩元

路透首尔9月21日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超2,650亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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9月21日 265.0 57.6 -320.3

9月20日 -176.1 203.5 -273.9

9月19日 5.0 150.6 40.3

9月16日 87.9 607.9 -1,103.5

9月15日 -185.4 127.1 4.2

9月14日 -687.3 78.1 452.7

9月 9日 -113.2 42.4 145.7

9月 8日 -2.0 536.8 -499.9

9月 7日 -327.7 327.7 -131.1

9月 6日 -439.6 31.2 437.7

9月 5日 -331.9 -434.1 740.0

9月 2日 -80.0 -279.3 396.7

9月 1日 1,092.6 -267.4 -684.5

8月31日 268.0 24.0 -342.9

8月30日 198.4 -288.7 15.6

8月29日 -164.8 319.8 -195.7

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本月以来 -893.8 1,182.1 -796.0

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今年以来 -6,239.9 4,179.5 3,378.8

-------------------------------------------------(完)

--编译 王丽鑫;审校 吴云凌

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