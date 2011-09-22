诺基亚-西门子布局电信云计算,缓解网络拥堵

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基9月20日电---全球第二大移动通讯设备制造商--诺基亚西门子通信（NSN）[NOKI.UL]周二公布其“灵动网络技术”，该技术有望缓解通讯网络拥堵，甚至可能彻底改变电信设备市场格局。
这项技术共享移动和宽带网络资源，类似云计算。
该公司网络系统部门行销负责人Phil Twist在接受采访时表示：“对运营商来说，这项技术有助于资金优化利用。你投资于整体网络容量，而非峰值容量。”
智能手机和平板电脑上视频应用普及，令全球电信运营商面对网络容量短缺的局面，这种情况往往出现在某些地点的高峰时段。
白天，往往城市中心区网络拥堵，而郊区基站利用率很低。基于传统技术，运营商为满足市中心流量需求增长，必须购置新的基站。
诺基亚西门子称，80%的基站处理能力和核心网络一半容量并未得到利用。
诺基亚西门子灵动技术从基站去除计算单元，能分享所有基站的计算能力。（完）
--编译：王凤昌 发稿：张家伟
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
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