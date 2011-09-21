〔欧洲个股〕成衣零售商Inditex上半年净利增加14%,高于预期

路透马德里9月21日电---旗下拥有Zara品牌的Inditex(ITX.MC)周三公布其半年净利增长14%,好于预期,因大规模海外扩张抵消了在西班牙本土业务低迷的影响.该公司为全球最大的成衣零售商.

Inditex为西班牙首富Amancio Ortega所创.在7月31日止的前六个月中,公司净利为7.17亿欧元(9.83亿美元),超过路透调查预估的6.72亿美元.营收增加12%至62亿欧元.

"一场完胜,"SG分析师Anne Critchlow表示.她测算公司第二季同店销售增加9%,高于她此前预期的增加3%.

但分析师认为,第三季头几周这种潜在同店销售趋势已经放缓,因Inditex表示,8月1日-9月17日期间本币营收增速为9%.(完)