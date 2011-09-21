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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 16:16 BJT

《外汇动态》美元/日圆期权隐含波动率上升,交易商警惕汇市干预

0754GMT---一个月期美元/日圆期权隐含波动率JPY1MO=升至11%,高于周二稍晚的约10.3%,因美元/日圆现汇跌落至历史低位附近.

风险逆转指标(RR)走势青睐日圆买权.一个月期/delta值为0.25的美元/日圆期权RRJPY1MRR=ICAP周三报0.80%,高于周二的约0.75%.

但交易商依然警惕干预风险,这可能限制日圆进一步升势,特别是较短期品种.

美元/日圆JPY=跌0.1%,报76.31日圆,距离历史低位75.94不远.而欧元兑日圆EURJPY=R下挫0.3%至104.40日圆.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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