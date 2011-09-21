版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 16:07 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--9月21日

路透伦敦9月21日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 466,950 +25

锡 21,160 +140

铅 374,825 +29,400

锌 833,350 -1,525

铝 4,592,900 -6,450

镍 97,638 -408

铝合金 133,000 -60

NASAAC 151,940 +380

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布

--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------

铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>

铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>

锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>

镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐