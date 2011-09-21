〔中国航空〕中国商飞预计下月将获得逾50架C919飞机的订单--高层(更新版)

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路透北京9月21日电---中国国有飞机制造商--中国商用飞机有限责任公司(COMAC)总会计师田民周三表示,预计公司下月将获得逾50架C919飞机的订单.

田民是在北京航展间隙做上述表示的.中国商飞同时发布报告指出,预测未来20年,中国市场的航空运量增长需要新客机约4,700架,占全球需求量的15%.

中国商飞公司上海飞机设计研究院市场研究中心主任党铁红同时称,期望公司未来拥有中国三分之一的新机市场,据此计算,未来二十年公司的ARJ和C919系列的国内市场销量合计达到约1,500架.

今年3月,中国商用飞机市场营销部部长陈进在亚洲航空展间隙曾表示,目标今年至少出售50架C919飞机,料目录价格将与空中客车的A320接近.[ID:nCH0100994]

C919型号飞机是中国首架国产大型商用飞机,设有最多168个座位,目标与波音737及空中巴士A320等现时全球最受欢迎的窄体客机比拼.

两大飞机制造业巨头--波音(BA.N)和空客今日亦对中国商用飞机市场前景做出预测,其中空中客车一名高阶主管表示,预计未来20年中国商用飞机需求料达4,000架,而该公司将拿下当中至少半数订单.[ID:nCN1978581]波音高层则预计,可获得中国未来20年所需的5,000架新飞机中至少一半订单.[ID:nCN1973215]

中国航空工业集团同日发布报告预测,未来20年,中国需要新增民用客机4,583架,其中大型喷气客机3,682架,支线飞机901架(上述预测不包括香港、澳门、台湾).(完)