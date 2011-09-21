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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 16:20 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,英国央行会议记录将为其指明方向

路透伦敦9月21日电---英镑兑美元周三下跌,若英国央行会议记录显示,越来越多决策者认为有必要推出更多刺激政策,英镑恐将进一步下跌.

英国会议纪录定于0830GMT公布.如果纪录显示,货币政策委员会中九位态度强硬的委员中有任何人加入普森的阵营,支持推出更多量化宽松政策,英镑就恐将跌破周一所及1.5632美元的八个月低位.

但分析师和交易商表示,鉴于许多市场人士预期会议纪录态度将悲观,并为此调整了仓位,因此一旦放松政策的观点没有获得更多支持,英镑可能随着投资者空仓回补而出现反弹.

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