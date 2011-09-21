〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高,但美联储会议决策前涨势受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷9月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三收高,因油价持稳激励投资者建立投机性买入仓位,此前胶价跌至一个月低点.但美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布会议决策前,涨势可能有限.
东京工业品交易所(TOCOM)2月期胶<0#2JRU:>结算价上涨1.7日圆至每公斤353.3日圆.
上海主力1月橡胶合约SNRF2涨255元人民币,收报每吨32,060元人民币.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。