版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 16:13 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高,但美联储会议决策前涨势受限

路透曼谷9月21日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三收高,因油价持稳激励投资者建立投机性买入仓位,此前胶价跌至一个月低点.但美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布会议决策前,涨势可能有限.

东京工业品交易所(TOCOM)2月期胶<0#2JRU:>结算价上涨1.7日圆至每公斤353.3日圆.

上海主力1月橡胶合约SNRF2涨255元人民币,收报每吨32,060元人民币.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐