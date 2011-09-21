〔中国债市〕人民币利率互换盘整,然季末回购利率走高或助推升势

路透上海9月21日电---中国人民币利率互换(IRS)周三陷于盘整.近期消息面淡静,IRS市场缺乏突破动力,报价维持窄幅波动的走势,成交则偏于活跃.

交易员并表示,受到季末因素影响,近期货币市场利率震荡走升,料後市可能会对IRS报价产生一定的助推.

"(IRS)成交还是比较活跃,但报价变化不大."上海一券商衍生品分析师称,"季度末,回购利率可能会出现大幅度的上涨,IRS也将跟着反弹."

受到季末银行贷存比(贷款/存款)考核、中国水电大盘新股发行等因素干扰,短期内资金面中性偏紧或是大概率事件,回购利率料呈偏升升势.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 4.3371/4.4629 4.1358/4.2158 3.7633/3.8517 3.7117/3.8033 3.6850/3.9533

周二 4.3600/4.4700 4.1550/4.2442 3.7767/3.8683 3.7117/3.8033 3.6660/3.9360

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变动 -0.0229/-0.0071 -0.0192/-0.0284 -0.0134/-0.0166 0.0000/0.0000 +0.0190/+0.0173

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年8月人民币IRS成交的名义本金总额为3,601.99亿元人民币,较7月的2,810.15亿元增近三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)