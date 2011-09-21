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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 16:24 BJT

〔金属期市〕LME期铜自九个月低点反弹,受中国买家逢低买盘的提振

路透新加坡9月21日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三上涨,因中国买家利用铜价跌至九个月低点之机买入.

经济忧虑继续令铜价承压.美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在周三稍晚公布会议结果,市场预期美联储可能出台更多宽松政策,此前国际货币基金组织(IMF)警告美国经济或陷入衰退.

"经济问题仍令市场普遍担心,负面情绪仍然存在,不过中国正在补充库存,"Commodity Broking Services驻悉尼董事总经理Jonathan Barratt表示.

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