〔金属期市〕LME期铜自九个月低点反弹,受中国买家逢低买盘的提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月21日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三上涨,因中国买家利用铜价跌至九个月低点之机买入.
经济忧虑继续令铜价承压.美国联邦储备理事会(美联储,FED)将在周三稍晚公布会议结果,市场预期美联储可能出台更多宽松政策,此前国际货币基金组织(IMF)警告美国经济或陷入衰退.
"经济问题仍令市场普遍担心,负面情绪仍然存在,不过中国正在补充库存,"Commodity Broking Services驻悉尼董事总经理Jonathan Barratt表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。