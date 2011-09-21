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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 16:30 BJT

〔新债招标〕中石油集团100亿元三年期中票,票面利率5.74%--路透数据

路透上海9月21日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国最大石油及天然气生产商--中国石油

天然气集团公司周三簿记建档发行的100亿元人民币三年期中期票据,最终确定票面利率为5.74%.

中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中石油集团 100 100 3 5.74% 工商银行 AAA 9/22 9/23

农业银行

======================================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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