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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 16:34 BJT

〔中国新债〕上港集团30亿元三年期中期票据,票面利率6.00%

路透上海9月21日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限

公司(600018.SS)周三(21日)簿记建档发行30亿元人民币三年期中期票据,最终确定票面利率6.00%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

上港集团 30 30 3 6.00% 中国银行 AAA 9/22 9/23

(600018.SS)

=============================================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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