〔全球农产品〕亚洲强劲需求将保持玉米、大豆市场看涨前景--行业人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透印尼9月21日电---行业官员本周表示,长期而言亚洲的强劲需求将维持玉米和大豆的看涨前景,不过目前的高价格已经触及极限,因投资者纷纷寻求躲避发达国家的不确定性.
未来几年,新兴经济体由人口和经济增长推动的食用需求增长,将是支撑大豆和玉米的主要动力,在印尼举行的一次行业会议的参与者表示.
今年美国遭遇五十年一遇的炎热夏季,助推了玉米价格的坚挺态势.
行业人士也在衡量中国寻求进口美国或阿根廷玉米的机率.
近来对于美国玉米库存吃紧的担忧推动芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货价格升至纪录高位.6月时近月玉米期货Cc1触及稍稍低于每蒲式耳8美元的纪录高位.
美国谷物协会东南亚地区理事Adel Yusupov表示:"无论何时中国都是一个利多因素,"并表示来自东南亚的需求也是一个关键因素,不容忽视.
乙醇行业对玉米的需求也在影响指标价格.美国玉米产量中的40%流向了替代燃料产业.
美国农业部(USDA)预测,来自畜牧业、乙醇以及出口的需求将使得明年夏季美国玉米库存萎缩至16年来最低水平.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。