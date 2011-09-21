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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 16:59 BJT

〔英国金融市场〕英镑兑美元触及八个月低点,此前英国央行发布会议记录

路透伦敦9月21日电---在英国央行会议记录公布後,英镑扩大跌势,兑美元触及八个月低点,兑日圆则跌至两年半低位,而英国公债期货则上扬.

英镑/美元GBP=D4跌至八个月低位1.5613,欧元/英镑EURGBP=D4则升至日高0.8742.

英镑/日圆GBPJPY=R跌至119.24,为2009年1月以来最低.

英国12月公债期货FLGZ1转而上扬约15个跳动点.(完)

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