〔英国金融市场〕英镑兑美元触及八个月低点,此前英国央行发布会议记录

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月21日电---在英国央行会议记录公布後,英镑扩大跌势,兑美元触及八个月低点,兑日圆则跌至两年半低位,而英国公债期货则上扬.
英镑/美元GBP=D4跌至八个月低位1.5613,欧元/英镑EURGBP=D4则升至日高0.8742.
英镑/日圆GBPJPY=R跌至119.24,为2009年1月以来最低.
英国12月公债期货FLGZ1转而上扬约15个跳动点.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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