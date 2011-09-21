〔中国债市〕现券收益率略跌,新债招标结果低于预期提振市场信心

路透上海9月21日电---中国银行间债市周三现券收益率略跌.尽管临近月底,但债市资金面仍偏宽松,且10年期续发国债招标结果低于预期,使得市场做多信心有所增强.

上海一银行交易员称,"今天的买盘要比前几天多了一些,主要可能是因为上午国债发的比较好吧,不管是从中标收益率,还是投标倍数来看,需求应该算是不错的."

中国财政部周三招标的10年期续发国债中标收益率4.0735%,稍低于预测均值,且落在预测区间的偏下档,投标倍数逾两倍,并获得30.5亿元人民币追加认购,显示配置需求好于此前预估.[ID:nCN1978513]

"原本预计(中标收益率)会比二级市场高一点,结果是跟二级市场差不多的",另一位银行的交易员称,近期债市资金面总体并不紧张,但因为季末市场流动性还将面对银行存贷比考核、准备金新政後分批缴款和大盘新股发行等多重因素影响,因此现券市场持续造好的动力可能不会很强.

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电已启动A股发行程序,下周二(27日)为其网上申购日.是次拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元.[ID:nCN1972555]

中国银行间市场基准七天质押式回购加权利率周三小涨,回购利率波幅有所收窄.昨日央行公开市场操作和国库现金定存联合向市场注入了大量资金,缓释着市场的流动性.[CN/CN]

剩馀期限近一年的固息国债110020券CN110020=CFXS成交居首,收报100.0356元,对应收益率3.86%,成交195.64亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.7393 4.0850

上日 3.8028 3.9929

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9732/3.8992

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8776/3.8256

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4773/4.4053(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>