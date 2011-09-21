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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 16:56 BJT

《外汇动态》英镑兑美元走软触及八个月低位,受累于英央行拟购买资产

0843GMT---英镑遭抛售,此前公布的英国央行9月会议记录显示,该央行准备向步履蹒跚的英国经济注入更多资金,而购买更多资产的计划可能最快于10月推出.[ID:nCN1978683]

英国8月公共部门收支为短差118.34亿英镑,逊于预期.[ID:nCN1978711],也令英镑承压.

英国结算机构据称是最大卖家,而中东投资者据说正在逢低买入.

英镑兑美元GBP=D4挫跌0.8%,至1.5615美元.欧元/英镑升0.4%至0.8735英镑,近期阻力位料在55日移动均线切入位0.8770.(完)

--编译 肖群英;审校 王丽鑫

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