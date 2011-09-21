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债券 | 2011年 9月 21日 星期三 17:08 BJT

〔伦敦美债〕公债价格微跌,静候美联储政策决议

路透伦敦9月21日电---美国公债周三微跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议决议出炉前,投资者正对其头寸进行最後调整,且市场正消化温和放宽货币政策决议的预期.

市场预期,美联储将宣布对资产组合进行调整,偏向于增持长期公债,这将进一步打压本已处于历史低位的长期利率.

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