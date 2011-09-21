〔中国金融〕银监会要求信托公司上报与绿城集团相关的房地产信托情况--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月21日电---两位消息人士周三向路透表示,中国银监会近日发文,要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务情况调查.
消息人士称,银监会已向其直管的信托公司发文,要求信托公司填写"与绿城集团及关联企业开展房地产信托业务调查表,并根据项目运行情况注明风险判断意见".
上述文件未写明原因.但由银监会下文要求调查一个特定房地产公司的信托融资状况,是非常少见的.
路透 未联络到银监会以及绿城集团对上述消息给予评论.
今年以来,中国对房地产的调控越收越紧,众多房地产开发商借道房地产信托进行融资.
绿城集团的高负债情况令人关注,其旗下上市公司绿城中国(3900.HK)的中期报告显示,截至6月底公司的净资本负债率为163.2%,较去年底上升31.2个百分点. (完)
--发稿 北京中文部
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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