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债券 | 2011年 9月 21日 星期三 17:41 BJT

〔欧元债市〕德国10年期公债标售平均收益率跌破2%,创纪录低位

路透柏林9月21日电---德国在周三的标售中卖出41.88亿欧元10年期公债,此次标售所吸引的买需高于前次,得标收益率(殖利率)则降至该券种的纪录最低.

德国央行数据显示,此次标售的投标倍数为1.5,最低得标价为103.99,而8月的前次标售投标倍数为1.4.此次标售的平均收益率为1.8%,低于前次的2.15%.

发债部门表示,此次10年期公债标售平均收益率跌破2%,为历次标售首见.(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

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