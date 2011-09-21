〔中港股市〕港股收在两年低点,沪综指受权重股普涨带动收高

路透香港9月21日电---香港股市周三收在两年低位,中资地产股在部分对冲基金的卖空压力下重挫.而内地股市收涨,受助于投资者买入遭受重创的大型石油类股.

中资地产股再度承压,恒大地产(3333.HK)和中国海外发展(0688.HK)跌幅居前.地产公司在中国政府紧缩政策环境下受创最重,此外开发商不愿降价也拖累到他们的利润.