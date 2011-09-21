〔中港股市〕港股收在两年低点,沪综指受权重股普涨带动收高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月21日电---香港股市周三收在两年低位,中资地产股在部分对冲基金的卖空压力下重挫.而内地股市收涨,受助于投资者买入遭受重创的大型石油类股.
中资地产股再度承压,恒大地产(3333.HK)和中国海外发展(0688.HK)跌幅居前.地产公司在中国政府紧缩政策环境下受创最重,此外开发商不愿降价也拖累到他们的利润.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。