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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 18:03 BJT

〔亚洲橡胶〕9月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 343.0 7 340.6 8

10月 345.0 33 346.0 5

11月 347.4 82 348.5 30

12月 350.0 263 350.6 36

1月 351.8 981 353.7 49

2月 353.3 6182 355.3 286

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 侯向明

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