〔欧洲个股〕德意志银行称无担保融资市场几近冻结

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福9月21日电---德意志银行(DBKGn.DE)财务长Stefan Krause指出,目前银行业者若没有提供担保品,几乎无法从同业获得短期融通.
"无担保融资市场现在完全冻结,"Stefan Krause在一个会议的场边表示.
"投资人并非怀疑特定银行,而是整个欧洲银行业."他指出.
Stefan Krause表示,业务环境恶化,让德意志银行愈来愈难达成2011年的获利目标.
德意志银行的目标是今年税前获利100亿欧元(137亿美元),但已表示,这个目标有赖欧洲资本市场回升及欧债危机解决进程.
不过Krause表示,德意志银行并未计画更多削减成本措施,也不需要再度增资.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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