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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 18:21 BJT

〔欧洲个股〕德意志银行称无担保融资市场几近冻结

路透法兰克福9月21日电---德意志银行(DBKGn.DE)财务长Stefan Krause指出,目前银行业者若没有提供担保品,几乎无法从同业获得短期融通.

"无担保融资市场现在完全冻结,"Stefan Krause在一个会议的场边表示.

"投资人并非怀疑特定银行,而是整个欧洲银行业."他指出.

Stefan Krause表示,业务环境恶化,让德意志银行愈来愈难达成2011年的获利目标.

德意志银行的目标是今年税前获利100亿欧元(137亿美元),但已表示,这个目标有赖欧洲资本市场回升及欧债危机解决进程.

不过Krause表示,德意志银行并未计画更多削减成本措施,也不需要再度增资.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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