〔中国金属〕8月精炼铜表观需求蹿升,因净进口和产出大增--路透测算

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月21日电---路透周三根据中国官方数据测算,中国8月精炼铜表观需求环比蹿升18.8%,同比增长14.4%,因净进口增长23%,产出亦创纪录高位.7月表观需求则为下滑4.3%.
8月精炼铜进口环比跳涨21.2%,至235,509吨.但出口下滑87.7%至464吨,提升净进口从7月的190,495吨升至235,045吨.
国内8月精炼铜产量创下518,000吨的纪录高位,为连续第三个月创新高.
上述需求的计算是基于中国海关公布的贸易数据,以及国家统计局公布的产量数据,并已根据库存水平的大致变动进行调整.(完)
--编译 程琳;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。