〔中国金属〕8月精炼铜表观需求蹿升,因净进口和产出大增--路透测算

路透香港9月21日电---路透周三根据中国官方数据测算,中国8月精炼铜表观需求环比蹿升18.8%,同比增长14.4%,因净进口增长23%,产出亦创纪录高位.7月表观需求则为下滑4.3%.

8月精炼铜进口环比跳涨21.2%,至235,509吨.但出口下滑87.7%至464吨,提升净进口从7月的190,495吨升至235,045吨.

国内8月精炼铜产量创下518,000吨的纪录高位,为连续第三个月创新高.

上述需求的计算是基于中国海关公布的贸易数据,以及国家统计局公布的产量数据,并已根据库存水平的大致变动进行调整.(完)