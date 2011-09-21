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公司新闻(中文) | 2011年 9月 21日 星期三 18:51 BJT

〔标题新闻〕德国福斯汽车(大众汽车)收购卡车生产商MAN预计将获欧盟无条件批准--消息人士

注:福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E7KD01H]

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