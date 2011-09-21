〔东南亚股市〕收盘涨跌互见,市场静候美联储消息出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月21日电---东南亚股市周三涨跌互见,有的股市下跌,有的小幅收高,成交淡静,因投资者作壁上观静候美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能祭出刺激美国经济成长的举措.
美国推出更多刺激措施的憧憬协助提振亚洲其他股市,但市场仍笼罩在希腊主权债务危机的不确定性中,评级机构标准普尔昨日调低意大利债信评级.
"投资者观望等候美联储声明,因此他们不急于买入,"新加坡CIMB-GK Research地区分析师Song Seng Wun指出.
印尼股市.JKSE收跌1.5%,为4月5日以来最低收盘点位,此前外资流出6,610万美元;菲律宾股市.PSI下跌0.4%至六周低位,该市场亦录得外资流出1,160万美元.
越南股市.VNI挫跌1.5%,至两周低位.
但马来西亚股市.KLSE从逾一年低位反弹,收高0.6%,得益于外资净流入520万美元;新加坡股市.FTSTI升0.4%,泰国股市.SETI收高0.3%,因获960万美元外资流入.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。