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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 19:16 BJT

〔东南亚股市〕收盘涨跌互见,市场静候美联储消息出炉

路透9月21日电---东南亚股市周三涨跌互见,有的股市下跌,有的小幅收高,成交淡静,因投资者作壁上观静候美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能祭出刺激美国经济成长的举措.

美国推出更多刺激措施的憧憬协助提振亚洲其他股市,但市场仍笼罩在希腊主权债务危机的不确定性中,评级机构标准普尔昨日调低意大利债信评级.

"投资者观望等候美联储声明,因此他们不急于买入,"新加坡CIMB-GK Research地区分析师Song Seng Wun指出.

印尼股市.JKSE收跌1.5%,为4月5日以来最低收盘点位,此前外资流出6,610万美元;菲律宾股市.PSI下跌0.4%至六周低位,该市场亦录得外资流出1,160万美元.

越南股市.VNI挫跌1.5%,至两周低位.

但马来西亚股市.KLSE从逾一年低位反弹,收高0.6%,得益于外资净流入520万美元;新加坡股市.FTSTI升0.4%,泰国股市.SETI收高0.3%,因获960万美元外资流入.

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