〔表格〕加拿大8月CPI较前月上涨0.3%,较上年同期上涨3.1%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月21日电---加拿大统计局周三公布:
* 8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%(7月为上升0.2%),较上年同期上涨3.1%.
* 8月核心CPI较上月上升0.4%(7月为上升0.2%),较上年同期增长1.9%
较上月(%) 较上年同期(%)
8月 7月 8月 7月
整体CPI +0.3 +0.2 +3.1 +2.7
加拿大央行核心CPI +0.4 +0.2 +1.9 +1.6
经季节调整 +0.3 +0.1 -- --(完)
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--编译 于春红;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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