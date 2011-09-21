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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 19:08 BJT

〔表格〕加拿大8月CPI较前月上涨0.3%,较上年同期上涨3.1%

路透9月21日电---加拿大统计局周三公布:

* 8月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%(7月为上升0.2%),较上年同期上涨3.1%.

* 8月核心CPI较上月上升0.4%(7月为上升0.2%),较上年同期增长1.9%

较上月(%) 较上年同期(%)

8月 7月 8月 7月

整体CPI +0.3 +0.2 +3.1 +2.7

加拿大央行核心CPI +0.4 +0.2 +1.9 +1.6

经季节调整 +0.3 +0.1 -- --(完)

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--编译 于春红;审校 王洋

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