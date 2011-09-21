〔马来西亚期市〕棕榈油期货微跌,因全球经济前景黯淡

路透吉隆坡9月21日电---马来西亚棕榈油期货周三几无变动,因投资者谨慎看待化解欧债危机,以及提振美国经济以免二次探底的努力.这些因素可能遏制全球大宗商品需求.

9月棕榈油价格走势一直震荡,全球经济前景黯淡,以及憧憬主要买家印度和中国在下月迎来重要公共假日前需求强劲,成为推动市场下跌和上涨的因素.

"当棕榈油期货价格低于3,000马币(林吉特)时,市场并未出现跟风卖盘.当期价升逾3,000马币时,市场也没有後续买盘.关键词是谨慎,"马来西亚一家外资经纪商的交易员称.

指标12月毛棕榈油期货FCPOc3收市微跌1马币,报每吨3,066马币(982.85美元).

总体成交淡静,交投量为21,933口,仍低于通常的25,000口.

路透分析师王涛预测,只要棕榈油价格维持在每吨3,000-3,083马币区间,技术上将呈中性.

但在10月稍晚印度排灯节和下月初中国黄金周假期前,可能涌现最後一刻的订单.(完)