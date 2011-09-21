〔美国数据〕9月16日当周抵押贷款申请微升--MBA

路透纽约9月21日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国抵押贷款申请微增,因再融资活动的增加被购买需求的缺乏所抵消.

MBA已扩大调查覆盖范围,称其将把零售和直接抵押贷款申请覆盖率从之前的50%提升至约75%.

该指数自1月起已使用新基准,以反映新取样.

MBA表示,9月16日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI上升0.6%至702.7.

MBA称,经季节调整的再融资指数升2.2%至3,813.2;经季节调整的购房贷款申请指数则下降4.7%至172.2.

该周30年期固息抵押贷款利率平均为4.29%,较上周持平.(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]