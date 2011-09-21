(重温稿)〔中国金融〕监管层梳理房地产信托项目风险,调查绿城集团信托融资

* 消息称银监会要求信托公司清查与绿城集团的业务

* 银监会针对特定房地产公司做此类调查颇为罕见

* 分析师称此举显示开发商资金链较预想更糟

路透北京9月21日电---中国银监会近期首次对特定的一家房地产公司--绿城集团的信托业务进行清查,显示现时以信托做为资金主要来源的房地产行业,可能将面临更大的资金压力.

两位了解情况的消息人士周三向路透表示,中国银监会近日发文,要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务情况调查.

"银监会要求直管的信托公司填写与绿城集团及关联企业开展房地产信托业务调查表,并根据项目运行情况注明风险判断意见",一位了解情况的消息人士表示.

上述文件未写明原因.但由银监会下文要求调查一个特定房地产公司的信托融资状况,是非常少见的.

路透 未联络到银监会及绿城集团对上述消息给予评论.

一位不愿具名的信托公司项目经理在接受路透采访时表示,"我们跟绿城有合作,目前看还没有特别大的问题.但银监会发这个文,肯定是想对风险有个梳理".

今年以来,受困于信贷紧缩,众多房地产开发商纷纷借道房地产信托进行融资.

绿城集团的高负债情况令人关注,其旗下上市公司绿城中国(3900.HK)的中期报告显示,截至6月底公司的净资本负债率较去年底升31.2个百分点至163.2%.

申银万国房地产业分析师李红指出,年中时就传出房地产信托不能做了,所以这个消息对行业层面来说不会太过意外.绿城的项目属于高端定位,销售受政策的影响大.如果销售进一步萎缩,公司可能会通过出售项目的股权来回笼资金.

"本来大家认为开发商的资金链恶化没那麽快,但现在看起来比我们预想得更加糟糕."她说.(完)