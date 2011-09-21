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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 19:50 BJT

〔英国经济〕若经济进一步恶化,或需放松货币政策--英央行委员戴尔

路透英国南希尔兹9月21日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔称:

* 若经济形势进一步恶化,或需要进一步放松货币政策

* 有关经济刺激的决定需要结合通胀因素加以考虑

* 过去几个月需求前景已大幅恶化

* 欧美经济放缓以及对全球银行体系的担忧给英国造成压力

* 金融市场的动荡已加大了英国银行业面临的融资压力

* 家庭和企业信心再走下坡路.(完)

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