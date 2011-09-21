〔英国经济〕若经济进一步恶化,或需放松货币政策--英央行委员戴尔

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透英国南希尔兹9月21日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔称:
* 若经济形势进一步恶化,或需要进一步放松货币政策
* 有关经济刺激的决定需要结合通胀因素加以考虑
* 过去几个月需求前景已大幅恶化
* 欧美经济放缓以及对全球银行体系的担忧给英国造成压力
* 金融市场的动荡已加大了英国银行业面临的融资压力
* 家庭和企业信心再走下坡路.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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