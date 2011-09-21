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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 20:45 BJT

〔全球金属〕全球铜市场1-7月供应过剩26.05万吨--WBMS

路透伦敦9月21日电---世界金属统计局(WBMS)周三称,今年1-7月全球铜市场供应过剩26.05万吨,上年全年供应过剩7.6万吨.

2011年1-7月,全球精炼铜产量较上年同期上升1.1%至1,121万吨.

全球消费量1,095.3万吨,2010年总消费量为1,909万吨.

WBMS在一份声明中称,"中国表观消费量减少27.2万吨至411.5万吨,占全球需求的37.6%."

1-7月全球矿业产量为905万吨,较上年同期下降0.9%.

中国精炼铜产量增长33.7万吨,智利铜产出减少8.7万吨至178.7万吨.

1-7月原铝市场供应过剩37.31万吨,上年同期过剩56.28万吨.

WBMS并称,原铝需求为2,462万吨,较2010年同期增加95.9万吨.

1-7月铅市场过剩1.21万吨,上年同期过剩5.37万吨.

7月末总库存较2010年底增加10.95万吨,新增金属库存几乎全部存放在伦敦金属交易所(LME)仓库内.

锌市场1-7月供应过剩38.5万吨,对比2010年全年供应过剩39.5万吨.

WBMS提到,同期镍市场供应过剩,供应量比表观需求多出4,900吨,而同期锡市场缺口为3,300吨.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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