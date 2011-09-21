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宏观经济 | 2011年 9月 21日 星期三 20:32 BJT

〔标题新闻〕希腊两大工会定于10月5日和19日进行罢工,抗议政府料将与EU/IMF达成的撙节措施

EU:欧盟

IMF:国际货币基金组织

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