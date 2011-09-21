〔全球金融〕欧债危机导致欧洲银行业风险敞口增加约3,000亿欧元--IMF

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿9月21日电---国际货币基金组织(IMF)周三公布的报告称,
* 估计由于欧洲债务危机欧洲银行业的风险敞口已增加了约3,000亿欧元
* 这3,000亿欧元的估算考虑到了银行资产价格的下滑以及融资成本的上升
* 还未计算欧洲银行业的资本金需求,称需要进行一次全面的压力测试
* 金融稳定风险已"大幅"攀升
* 欧洲危机的负面影响可能波及新兴经济体的银行业
* 新兴地区中拉美银行业最为脆弱,亚洲和东欧银行业对融资成本上升更为敏感
* 发达经济体需要采取"连贯"的策略以防止危机蔓延并强化金融体系
* 金融环境和政治脆弱性加剧了对违约风险的担忧.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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