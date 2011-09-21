〔全球金融〕欧债危机导致欧洲银行业风险敞口增加约3,000亿欧元--IMF

路透华盛顿9月21日电---国际货币基金组织(IMF)周三公布的报告称,

* 估计由于欧洲债务危机欧洲银行业的风险敞口已增加了约3,000亿欧元

* 这3,000亿欧元的估算考虑到了银行资产价格的下滑以及融资成本的上升

* 还未计算欧洲银行业的资本金需求,称需要进行一次全面的压力测试

* 金融稳定风险已"大幅"攀升

* 欧洲危机的负面影响可能波及新兴经济体的银行业

* 新兴地区中拉美银行业最为脆弱,亚洲和东欧银行业对融资成本上升更为敏感

* 发达经济体需要采取"连贯"的策略以防止危机蔓延并强化金融体系